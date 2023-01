Hran recebe autorização para fazer transplante de pele

Publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de janeiro, a portaria libera o hospital de Brasília e fazer retirada e transplante

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília, recebeu autorização para fazer retirada e transplante de pele. Por meio da Portaria nº 1, publicada no Diário Oficial da União em 25 de janeiro de 2023, o Ministério da Saúde concedeu uma ferramenta para agilizar os transplantes de pele na unidade de saúde.

Conforme explica o responsável técnico do Hran e membro da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), Fernando Pontes, antes do recebimento da autorização, para que os transplantes de pele fossem feitos, era necessário pedir uma autorização especial para o Sistema Nacional de Transplante (SNT), do Ministério da Saúde, pela falta do credenciamento, o que atrasava o transplante.

“Agora, com o credenciamento, podemos pedir diretamente para o banco de pele, tornando o processo mais ágil. É uma autorização muito importante, principalmente, para os pacientes que estão em situações mais graves. No caso de pessoas com queimaduras, tempo é vida”, ressalta o cirurgião plástico.