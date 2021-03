Hospital Sírio-Libanês restringe entrada de pacientes em Pronto Atendimento

A decisão foi tomada para que a instituição de saúde consiga manter a qualidade dos serviços prestados durante a pandemia

A unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília emitiu uma nota nesta segunda-feira (29), em que anunciou a restrição da entrada de pacientes no Pronto Atendimento. A decisão foi tomada para que a instituição de saúde consiga manter a qualidade dos serviços prestados durante a pandemia do coronavírus.

Confira abaixo a nota publicada:

“Desde o início da pandemia, o Hospital Sírio-Libanês em Brasília atua com um plano de contingência para ampliar seu atendimento com segurança e excelência. Nos últimos 12 meses, triplicamos nossos leitos de UTI no Complexo Hospitalar da Asa Sul, além de contratarmos e treinarmos mais profissionais assistenciais. Com o recrudescimento da pandemia, também adotamos outras medidas, como o adiamento de cirurgias eletivas e de alguns exames invasivos.



As demandas geradas por pacientes com COVID-19, no entanto, vêm avançando em ritmo acelerado, exigindo cada vez mais a utilização de suporte avançado. Diante deste cenário, e para a manutenção da excelência assistencial no cuidado aos pacientes que já se encontram internados sob nossos cuidados, o Hospital Sírio-Libanês em Brasília entendeu ser necessário restringir temporariamente a entrada de pacientes pelo seu Pronto Atendimento na Capital Federal. A medida valerá por 15 dias ou até que a ocupação atinja níveis seguros. Nesse período, serão aceitos apenas pacientes referenciados (por indicação médica ou de outros serviços hospitalares) ou cuja condição de saúde seja de extremo risco.



Informamos que os serviços ambulatoriais oferecidos pela instituição dentro de alas não COVID do Hospital, bem como nos nossos Centro de Medicina Diagnóstica, Centro de Especialidades Médicas (consultas) e nos Centros de Oncologia da Asa Sul e do Lago Sul, seguem funcionando normalmente com fluxos apartados e seguros.



Reforçamos mais uma vez o pedido para que todos continuem adotando medidas que contribuam para a redução do contágio pelo Coronavírus, como o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social. #NãoPareDeSeCuidar”