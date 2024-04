Hospital Regional de Santa Maria passa a ofertar cirurgia oncológica

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) obteve a credencial para a oferta de cirurgia oncológica. A aprovação foi publicada na edição da última terça-feira (16) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), após o plenário do Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde (SES-DF) aceitar os registros.

O serviço ainda não possui data definida para ter início. Na quarta-feira (17), representantes da SES-DF fizeram visita técnica às instalações do HRSM para verificar se o hospital tem estrutura física habilitada para operacionalizar o novo serviço.

“Foi uma visita para eles se certificarem que possuímos o espaço físico”, explicou a gerente-geral de Assistência à Saúde da SES-DF, Stephanie Fernandes. “Eles visitaram o centro cirúrgico, o ambulatório e as enfermarias de clínica cirúrgica para se certificar de que o hospital possui enfermarias suficientes para comportar esses pacientes cirúrgicos oncológicos.”

O serviço ofertado será de resseção de tumor; posteriormente, se houver indicação, também haverá disponibilização para quimioterapia e radioterapia. Atualmente, o centro cirúrgico do HRSM possui seis salas, uma delas destinada a pequenas cirurgias. Há ainda 57 leitos de enfermaria na clínica cirúrgica destinados à internação pré e pós-operatória.

As informações são da Agência Brasília