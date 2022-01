Hospital de Samambaia passa a atender casos apenas de covid

Com a mudança, três UTIs com 27 leitos foram convertidos, assim como 40 leitos de enfermaria hospitalar que foram construídos ao lado

Na tarde desta segunda-feira (24), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que o Hospital de Samambaia passará a atender apenas casos de covid-19. A medida ocorre em meio ao aumento crescente de casos de infecção pela variante ômicron do vírus.

Com a mudança, três Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) com 27 leitos foram convertidos, assim como 40 leitos de enfermaria hospitalar que foram construídos ao lado do hospital e mais sete no prédio principal.

Ainda de acordo com o mandatário, apenas a maternidade não faz parte da mudança e o funcionamento da área continua normal.

HRAN

Além do Hospital de Samambaia, o Hospital da Asa Norte (HRAN) também passou por conversões, com a ampliação de 11 leitos de enfermaria covid. No pronto-socorro, agora serão 52 leitos de enfermaria.

Ocupação

Nesta manhã, a taxa de ocupação dos leitos públicos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivos para pessoas com coronavírus atingiu 90,16%.

Segundo a Secretaria de Saúde, atualmente são 83 leitos abertos, sendo que 61 estão ativos e, desses, 55 ocupados. Dessa forma, apenas seis leitos estão disponíveis no momento para casos graves da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além das UTIs, as Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), onde são internados casos menos graves. Atualmente, a taxa de ocupação desses leitos está em 64,44%, com 45 postos ativos, 29 ocupados e 16 vagos.

Já na rede privada, a taxa de ocupação das UTIs está em 57,72%, com 123 leitos ativos e 71 ocupados. Desses, 52 são destinados para casos graves.

De acordo com o secretário da Saúde, general Manuel Pafiadache, 90% das pessoas internadas nessas unidades não tomaram nenhuma das doses necessárias das vacinas contra o vírus ou tomou apenas a primeira.