Hospital de Base segue na lista das principais UTIs do Brasil

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) comemorou a manutenção do selo Top Performer pelo segundo ano consecutivo para a UTI cirúrgica, destaque entre as principais unidades de terapia intensiva (UTIs) do Brasil e a única UTI pública do DF entre as vencedoras. A certificação, concedida na quarta-feira (5) pelo projeto UTIs Brasileiras, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), destaca a alta eficiência da unidade no cuidado dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A distinção, concedida pela Epimed Solutions em colaboração com a Amib, reconhece unidades de todo o país que demonstram indicadores de alto desempenho no ano anterior, ressaltando o compromisso com a excelência no cuidado intensivo.

A médica intensivista e responsável técnica pela UTI cirúrgica do HBDF, Cynthia Bettini, destacou a importância das premiações e do trabalho em equipe: “É uma grande satisfação receber pelo segundo ano consecutivo esse certificado, pois sabemos das dificuldades e dos desafios diários que um hospital público enfrenta para garantir qualidade na assistência e manter esse padrão. O projeto UTIs Brasileiras reconhece o esforço do HBDF para manter a qualidade com base na baixa mortalidade e baixa utilização de recursos. É uma validação do nosso compromisso em prestar um serviço de referência e qualidade à população”.

Em 2023, aproximadamente 240 UTIs participaram da certificação, com apenas 18 hospitais públicos recebendo a distinção. Em 2024, mais de 300 UTIs participaram, e 21 unidades públicas foram certificadas. Das 18 certificadas no ano anterior, apenas oito conseguiram manter o selo, incluindo o HBDF.

O superintendente do HBDF, Guilherme Porfírio, enfatizou a importância da conquista para toda a equipe multiprofissional da instituição: “A conquista do selo Top Performer coloca a UTI cirúrgica do HBDF em destaque, ao lado de renomadas instituições de saúde do país. Temos orgulho em oferecer um serviço de excelência aos pacientes, demonstrando o compromisso com a qualidade no atendimento intensivo”.

“Os selos atestam que nossa unidade de terapia intensiva gera alta taxa de sobrevivência”

Guilherme Porfírio, superintendente do Hospital de Base

O gestor detalhou: “Os selos atestam que nossa unidade de terapia intensiva gera alta taxa de sobrevivência, ao mesmo tempo, em que oferecem ao paciente acesso ao cuidado intensivo seguro e altamente eficiente”.

Porfírio acrescentou que a UTI é um ambiente com alta rotatividade de pacientes, muitos em estado grave e com risco de morte elevado. “Todo o esforço realizado é essencial para garantir uma avaliação contínua dos resultados obtidos”, assegurou. Os índices de alta com recuperação dos pacientes, baixa taxa de infecções na unidade e redução no número de óbitos são indicadores que demonstram um desempenho positivo”.

Com informações da Agência Brasília