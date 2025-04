Hospital de Base se consolida como referência em atendimento de alta complexidade

Agência Brasília

Em 21 de abril de 1960, era inaugurada Brasília — símbolo de modernidade, esperança e integração nacional. Uma cidade projetada para o futuro, erguida com ousadia no coração do país. Em setembro daquele mesmo ano, o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) abria as portas com a missão de cuidar da saúde da população que crescia junto com a nova capital.

Ao longo de mais de seis décadas, o HBDF se consolidou como referência no atendimento de alta complexidade, superando desafios como a pandemia de covid-19.

Testemunha viva dessa trajetória é Maria Oneide Miranda da Silva, coordenadora da Associação Amigos do Hospital de Base. Ela dedicou 40 anos ao HBDF como colaboradora e, hoje, continua a missão como voluntária à frente da associação, que presta apoio essencial a pacientes e familiares.

“Essa casa fez parte da minha história. Foram quatro décadas de desafios, aprendizados e muitas vidas tocadas. Hoje, continuar aqui como voluntária é a forma de retribuir tudo o que aprendi e recebi”, conta.

Outro nome que representa esse legado é o do médico infectologista Julival Ribeiro, que construiu a carreira dentro do HBDF. “É um orgulho fazer parte da história dessa instituição. Já vivemos tempos muito difíceis, mas seguimos firmes graças ao espírito coletivo e à competência dos nossos profissionais. O Hospital de Base é, sem dúvida, um pilar da saúde pública no Distrito Federal”, afirma.

Para o presidente do IgesDF, Cleber Monteiro, o HBDF reafirma o papel essencial na saúde da capital. “É um hospital que nasceu praticamente junto com Brasília e cresceu com ela. Essa data nos convida a celebrar e a refletir sobre o compromisso que temos com o presente e o futuro do atendimento público de qualidade para todos”, destaca.

*Com informações do Iges-DF