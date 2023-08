Hospital de Base é referência no tratamento de aneurismas de aorta

Projeto de Cirurgia Vascular e Hemodinâmica completa cinco anos alcançando marco notável ao demonstrar domínio em cirurgias endovasculares de elevada complexidade

Há cerca de cinco anos, um projeto revolucionário foi concebido no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), visando realizar cirurgias de aorta por via endovascular aos sábados. O objetivo era desenvolver uma equipe altamente treinada e experiente para abordar correções endovasculares de aneurismas de aorta, procedimentos de alta complexidade que quando não são feitos dentro de protocolos rígidos têm grande chances de evoluir para mortalidade.

O resultado dessa iniciativa foi uma equipe de assistência aos aneurismas que, ao longo dos anos, amadureceu e se tornou uma referência no tratamento endovascular dessas condições. Desde o processo de entrada e monitorização do paciente até a assistência aos familiares, a escolha meticulosa de insumos e instrumentação foi padronizada para garantir a máxima eficácia e segurança.

O projeto tem a liderança do gerente dos Serviços Cirúrgicos, Marco Antônio Magalhães, do chefe da Cirurgia Vascular, Edson Hugo Cardoso, do chefe da Hemodinâmica, Raphael Lanza, e dos cirurgiões endovasculares Josué Cunha e Cláudio Kalume.

Neste mês, a equipe superou mais um desafio ao realizar com sucesso a correção de duas endopróteses (aneurisma aórtico), que é um procedimento complexo de tratamento de aorta. A experiência e treinamento da equipe se sobressaíram, permitindo que os procedimentos fossem conduzidos dentro do período previsto, em menos de cinco horas.

O médico Josué Josué Cunha está no projeto desde sua concepção e expressou seus sentimentos de gratidão pelo papel fundamental que a equipe treinada desempenhou. “É extremamente gratificante oferecer aos pacientes uma linha de cuidado com tamanho domínio. Os resultados alcançados são reflexo da dedicação de toda equipe da Hemodinâmica e da Cirurgia Vascular. Os pacientes são os grandes beneficiados, pois com tratamento precoce evita-se chegar à situação de ruptura do aneurisma fatal na maioria das vezes,” enfatiza o especialista. Além do projeto, também foi criado um ambulatório de aorta para dar atendimento especializado pré e pós-operatório. Esse atendimento ocorre as segundas-feiras.

Resultados

O recente sucesso em cirurgias de aorta por via endovascular é um testemunho do empenho de todos da equipe. De acordo com Cláudio Kalume, “o treinamento eficiente não apenas resulta em procedimentos bem-sucedidos, mas também traduz diretamente em benefícios tangíveis para nossos pacientes, cujas vidas estão sendo transformadas”.

Os resultados são inegáveis: inúmeras vidas foram salvas e diversos pacientes foram beneficiados pelo projeto. “A agilidade no manejo desses casos é um feito admirável e raro em centros médicos, refletindo a dedicação incansável de todos os envolvidos. A experiência da equipe, composta por enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, médicos, residentes e até mesmo funcionários de limpeza de sala é uma verdadeira orquestra que trabalha em harmonia para um propósito maior,” afirma o cirurgião Edson Cardoso.

Conforme o superintendente do Hospital de Base, Bruno Sarmento, o sucesso do projeto é um testemunho da dedicação e do comprometimento excepcionais da equipe médica e de apoio. “Essa conquista não apenas demonstra a habilidade técnica e o profissionalismo exemplar dos envolvidos, mas também reflete o nosso compromisso contínuo em oferecer cuidados de saúde de excelência aos pacientes que confiam em nós. Estou imensamente orgulhoso do que alcançamos e grato por todos os esforços direcionados para salvar vidas e aprimorar a saúde cardiovascular. Este é um exemplo brilhante do espírito de inovação e colaboração que define o Hospital de Base do Distrito Federal,” enfatiza Sarmento.

Para o presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), Juracy Cavalcante Lacerda Jr., o trabalho exemplar realizado pela equipe de Cirurgia Vascular e Hemodinâmica no Hospital de Base é um reflexo do compromisso em proporcionar cuidados de saúde de alta qualidade para a população. “Essa iniciativa inovadora não só demonstra a competência médica e técnica da equipe, mas também reforça a importância da colaboração interdisciplinar na conquista de resultados excepcionais. Estamos orgulhosos dos avanços alcançados e da dedicação demonstrada por todos os envolvidos, que continuam a elevar o padrão de atendimento e a fazer uma diferença significativa nas vidas dos pacientes”, destaca Juracy Cavalcante.

