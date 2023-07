Hospital de Base alerta para a importância de cuidados na saúde do homem

Data comemorativa neste sábado (15) ressalta a necessidade de exames preventivos e o papel do urologista

No dia 15 de julho celebra-se o Dia do Homem, uma data dedicada a conscientizar a população masculina sobre a importância dos cuidados com a saúde. O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) destaca a relevância de um profissional fundamental nesse aspecto: o urologista. Muitas vezes, os homens tendem a negligenciar a saúde, adiando consultas médicas e exames essenciais. O Dia do Homem surge como uma oportunidade para quebrar esse paradigma e estimular a mudança de hábitos.

O urologista do Hospital de Base e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia no DF, Eduardo Pimentel, esclarece que é fundamental que os homens compreendam a importância de procurar um urologista regularmente. “Muitas condições urológicas são assintomáticas em estágios iniciais, o que ressalta a necessidade de exames preventivos e consultas periódicas. Detectar precocemente problemas como câncer de próstata, disfunção erétil e infertilidade pode fazer toda a diferença no tratamento e na qualidade de vida do paciente. Não deixar que a vergonha ou o medo impeçam de buscar cuidados especializados. A saúde é valiosa e merece atenção e cuidado adequados”, afirma Pimentel.

O urologista desempenha um papel essencial na saúde masculina, atuando no diagnóstico e tratamento de diversas condições, como doenças da próstata, infertilidade, disfunção erétil e câncer de testículo. Por meio de exames e avaliações clínicas, o especialista é capaz de identificar problemas precocemente, aumentando as chances de cura e qualidade de vida.

O especialista destaca a importância de os homens se conscientizarem sobre os cuidados que devem tomar com sua saúde. Além de manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas regularmente, é essencial realizar consultas de rotina e exames preventivos, como o exame de próstata e a análise de sangue para verificar os níveis de testosterona.

Segundo Pimentel, a primeira consulta com um urologista é um momento crucial para estabelecer uma relação de confiança e iniciar o acompanhamento da saúde masculina. “Nesse encontro, o urologista está preparado para ouvir atentamente as preocupações e sintomas do paciente, realizando uma avaliação clínica minuciosa. É uma oportunidade para esclarecer dúvidas, discutir histórico médico e familiar, além de receber orientações personalizadas sobre prevenção e cuidados específicos. Lembre-se: a primeira consulta é o primeiro passo para uma jornada de cuidado e bem-estar, e estamos aqui para ajudá-lo em todas as suas necessidades urológicas”, conclui o médico.

Com informações da Agência Brasília