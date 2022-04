Hospital da Criança de Brasília inicia instalação de aparelho de ressonância magnética

Governador Ibaneis visita as obras de instalação do aparelho que auxiliará o diagnóstico de enfermidades de crianças no DF ainda neste ano.

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) inicia nesta terça (26) as obras de instalação do aparelho de ressonância magnética em Brasília (DF). O governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou o local pela manhã. A previsão é de que os exames de ressonância magnética com o novo aparelho comecem em setembro de 2022. Ibaneis destacou a relevância da instalação do equipamento para as famílias da região durante sua visita. “É um trabalho que vocês fazem que só nos causa satisfação, engrandecimento e um desejo de cada dia mais seguir apoiando, seguir buscando recursos”, comentou. Foto: Renato Alves / Agência Brasília A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) apresentou, em 2016, um projeto à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) do DF para a compra do equipamento. A conclusão da aquisição somente foi possível após a liberação de investimentos no valor de R$ 9,5 milhões.