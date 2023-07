Hospitais do Paranoá e de Planaltina recebem equipamentos que reforçam segurança de cirurgias

Seis carrinhos de anestesia foram entregues em cada unidade. No total, 64 novos aparelhos reforçam a rede pública de saúde

Informalmente chamados de “carrinhos de anestesia”, os seis equipamentos recebidos nesta semana pelo Hospital da Região Leste (HRL), conhecido como Hospital do Paranoá, vão proporcionar mais segurança para as cerca de 370 cirurgias realizadas mensalmente na unidade. As máquinas substituem modelos antigos, com cerca de dez anos de uso, que forneciam menos dados à equipe médica.

“A chegada dos novos equipamentos significa uma melhor assistência para o nosso paciente e fortalece as atividades do hospital”, afirma a gerente de assistência cirúrgica do HRL, Joo Soon. De acordo com a servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a chegada dos aparelhos deve diminuir o índice de cancelamento de cirurgias por indisponibilidade técnica.

A médica anestesiologista Luane Duarte destaca a importância dos equipamentos para todos os tipos de cirurgias, mas ressalta o ganho de confiabilidade aos procedimentos com mais complexidade e duração, como as intervenções na coluna cervical, uma das especialidades de maior destaque no hospital. “Para a anestesia, segurança é uma questão primordial e esses aparelhos são realmente bem completos”, avalia.

Foto: Divulgação

Na cirurgia, o equipamento deve ser posicionado junto ao paciente desde antes da anestesia até o fim dos procedimentos. O aparelho regula o fluxo de gases ao longo do processo cirúrgico, faz a vaporização de anestésicos e apresenta uma série de parâmetros para monitoramentos, como pressão arterial, frequência cardíaca, volume de oxigênio inspirado e até o bloqueio neuromuscular de quem está sob efeito das medicações.

O recebimento dos carrinhos de anestesia e dos kits de laringoscópios, necessários para procedimentos de intubação, é apontado pelos servidores do HRL, principalmente pelos 21 anestesiologistas, como uma importante conquista. “Para a gente é uma vitória. Toda a equipe pleiteava a chegada dos novos aparelhos. É motivador”, finaliza Duarte.

Hospital de Planaltina

O Hospital Regional de Planaltina (HRPl) também recebeu seis aparelhos de anestesia com monitores multiparâmetros. Os equipamentos já foram entregues e serão destinados a atender demandas do centro cirúrgico e centro obstétrico da unidade hospitalar.

A referência técnica assistencial em anestesia da SES-DF e diretora do HRPl, Keyla Blair, destaca os benefícios da aquisição: “O aparelho possui recursos mais avançados tanto de ventilação quanto de monitorização, podendo aumentar ainda mais a qualidade de cada anestesia”.

Em média, o hospital realiza 105 operações mensais no centro cirúrgico e 73 no setor obstétrico, procedimentos que serão otimizados com os novos equipamentos.

Investimento

Ao todo, a SES-DF investiu R$ 18 milhões para a aquisição de 64 carrinhos de anestesia. Também foram beneficiados os Hospitais Regionais de Brazlândia (HRBz), do Gama (HRG), da Asa Norte (Hran), de Taguatinga (HRT), de Samambaia (HRSam), de Ceilândia (HRC) e de Sobradinho (HRS), além do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib).