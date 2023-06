Hospitais de regionais de Sobradinho e Planaltina recebem R$ 100 mil em emendas

Com a temporada de frio, os recursos beneficiam a população mais vulnerável que sofre com as baixas temperaturas

O deputado distrital Ricardo Vale (PT) destinou 100 mil reais, em emenda parlamentar, para a compra de cobertores que serão destinados aos Hospitais Regionais de Sobradinho e Planaltina, 50 mil para cada unidade de saúde. Com a temporada de frio, os recursos beneficiam a população mais vulnerável que sofre com as baixas temperaturas.

De acordo com o parlamentar, tradicionalmente, os centros de atendimento precisam de mais insumos nesta época do ano, pois é nesse período que também aumenta a incidência de doenças respiratórias e a busca por atendimento nos centros de referência. “Infelizmente, o frio traz essas consequências, é sazonal. O que podemos fazer, como parlamentares, é buscar formas de aumentar os recursos da saúde. Os cobertores garantem o mínimo de dignidade aos pacientes, é dinheiro que beneficia a nossa população”, explicou o distrital.

Campanha

Além dos valores de emenda, Ricardo Vale informou que o seu gabinete promove uma campanha para a arrecadação de cobertores e mantas, que também serão destinados para hospitais públicos. A coleta das doações ocorre no Gabinete 13, localizado no 3º andar, na Câmara Legislativa do DF (CLDF), no Setor de Indústrias Gráficas. A entrega pode ser feita pessoalmente, ou entrando em contato pelos telefones 3348.8130 ou 8136.