Hortas escolares garantem alimentação saudável e consciência ambiental 

Em 2022, o projeto da Emater para esse segmento atendeu 127 escolas públicas e creches de todo o Distrito Federal

O Programa de Agricultura Urbana da Emater nas escolas públicas e creches conveniadas do DF tem garantido, com a instalação de hortas, alimento saudável, consciência ambiental e práticas pedagógicas lúdicas aos alunos. Em 2022, 127 instituições foram atendidas, impactando mais de 60 mil alunos em toda região. O Centro de Ensino Especial (CEE) 1 de Ceilândia e o Centro de Educação Infantil (CEI) 307 de Samambaia são alguns dos exemplos que têm dado certo pela capital.

Por meio do projeto Hortas Urbanas, a Emater entrega insumos (adubos e sementes) e ferramentas, oferecendo também orientações técnicas para implantação e manutenção dos espaços. Aliado ao projeto, a empresa também instalou em instituições de ensino 60 sistemas de captação de água das chuvas e placas fotovoltaicas para geração de energia solar.

“A natureza ensina muito”, afirma Sirlene Alves de Souza, uma entre os quatro professores de Ciências Naturais do CEE 1 de Ceilândia responsáveis por cuidar da horta agroecológica da instituição e pelas atividades pedagógicas no local. “A gente pega uma sementinha, tem todo um cuidado e essa semente se torna uma hortaliça frondosa, bonita. Tudo isso é muito gratificante.”

No espaço do CEE 1, é possível encontrar erva-cidreira, hortelã, capim-santo, boldo, vinagreira, tomate, manjericão, cebolinha, coentro, salsinha, acerola, pitanga e couve entre os itens produzidos e usados na alimentação da comunidade escolar. O excedente é vendido aos pais dos alunos e professores para incentivar o empreendedorismo como atividade pedagógica. Todas as atividades são desenvolvidas com auxílio e supervisão dos professores.

Da contemplação à colheita

As atividades pedagógicas vão da contemplação e observação do espaço até o plantio e manutenção das plantas. A escola tem 420 alunos matriculados, desde recém-nascidos até adultos com 60 anos. Todos eles possuem algum tipo de deficiência – intelectual, múltipla ou transtorno do espectro autista.



A vice-diretora da instituição, Daniela Vanessa da Silva, comemora: “A horta é um presente para os alunos que precisam de atividades sensoriais. Nossos alunos precisam sentir o cheiro das plantas, sentir a textura delas, o paladar. Além disso, é um ambiente para sair da sala de aula, o que permite a socialização”.

A horta do CEI 307 de Samambaia, por sua vez, foi criada em 2013 e é um dos pontos fortes da escola, que tem 347 alunos entre 4 e 5 anos. Segundo a diretora, Aurilene Lima, a horta já está totalmente inserida no projeto didático, a partir do qual são trabalhados conteúdos pedagógicos e temas relacionados à preservação do meio ambiente e sustentabilidade.

Parceria

Na Emater, a instalação e a revitalização de hortas urbanas no DF começaram em 2009, com recursos originários de emendas parlamentares. Em 2012, o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome firmou convênio com a empresa para dar seguimento a esse trabalho. Atualmente, a parceria entre o Ministério da Cidadania e a Emater, por meio do programa Plataforma + Brasil, beneficia 127 instituições da rede pública de ensino e creches conveniadas em todo o DF.

O gerente de Agricultura Urbana da Emater, Rogério Vianna, lembra a importância do projeto de hortas urbanas nas escolas por várias perspectivas, como a de levar o conhecimento sobre o cultivo de frutas e hortaliças. “O aumento de consumo leva ao aumento da comercialização, beneficiando a cadeia produtiva”, afirma. “Outro ponto é a segurança alimentar, uma vez que os alunos aprendem que é possível produzir alimentos com qualidade em qualquer espaço”.

O Programa de Agricultura Urbana da Emater atende unidades prisionais e socioassistenciais, postos de saúde, escolas, creches e entidades filantrópicas. Para ter acesso ao serviço, é necessário encaminhar ofício por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do GDF, se for instituição pública, ou pelo e-mail [email protected], para os outros casos. O interessado será atendido por ordem de serviço.

Com informações da Agência Brasília