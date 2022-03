Homem vende cerâmica ao invés de celular e é preso

O golpista já foi preso dez vezes por diversos crimes. Só por estelionato, ele foi detido quatro vezes

Um homem que vendia pedaços de cerâmica no lugar de celulares foi preso, nesta terça-feira (29), na Rodoviária Interestadual de Brasília, pelo Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

De acordo com o segundo-sargento Rogério Pinho, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o golpista mostrava um celular verdadeiro para enganar as vítimas. “Ele entregava a cerâmica embalada em plástico bolha e dentro da caixinha”, detalha. “Para aumentar o disfarce, transportava os produtos em sacolas da TIM”.

O criminoso confessou que aplicava o golpe do celular há algum tempo. Depois de receber o dinheiro, ele entregava a caixa com o pedaço de cerâmica. Os aparelhos eram vendidos por R$ 400. Antes que as vítimas percebessem o golpe, ele fugia.

Ao ser abordado, o homem tentou fugir dos policias, mas foi preso no canteiro central da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), próximo à estação de metrô. Os militares apreenderam cinco aparelhos de celular, um pedaço de cerâmica embalado em caixa de celular e R$ 412 em dinheiro.

Os policiais o conduziram para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul. O golpista já foi preso dez vezes por diversos crimes. Só por estelionato, ele foi detido quatro vezes.