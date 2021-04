Homem tenta matar ex-esposa e acaba preso no Paranoá

De acordo com a PMDF, o homem quebrou a tornozeleira eletrônica, entrou pela janela do apartamento da vítima e a atingiu com um golpe de faca

Na manhã deste sábado (24), a Polícia Militar do DF prendeu um homem por violência doméstica, na quadra 03 do Paranoá Parque. O preso, ex-marido da vítima, tinha medida protetiva e estava impedido de se aproximar da ex-companheira. De acordo com a PMDF, o homem quebrou a tornozeleira eletrônica, entrou pela janela do apartamento da vítima e a atingiu com um golpe de faca. O pior não aconteceu porque o sobrinho da mulher pareceu e entrou em luta corporal com o agressor. Em seguida, o homem fugiu e foi encontrado minutos depois pelos policiais do 20º Batalhão na MI 12 do Lago Norte. Ele foi conduzido para a 6ª DP onde ficará a disposição da Justiça. A mulher agredida foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional do Paranoá. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE