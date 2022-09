Homem se afoga no Lago Paranoá e continua desaparecido

Em primeiro momento, as equipes fizeram buscas na superfície e logo em seguida buscas a procura passou a ser feita com mergulhadores

Um homem se afogou e desapareceu no Lago Paranoá, próximo à ponte JK e a QL 28, por volta das 17h deste sábado (17), até o momento, ele não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro na ocorrência.

As equipes de socorro chegaram ao local após terem sido acionados com a informação de que um homem, de aproximadamente 30 anos, pulou da lancha onde estava com alguns familiares para pegar um objeto que havia caído, e não retornou a superfície.

Em primeiro momento, as equipes fizeram buscas na superfície e logo em seguida buscas a procura passou a ser feita com mergulhadores.

A operação persistiu até 21h50, quando foram suspensas.

As equipes retornaram as atividades neste domingo (18), logo cedo. No momento, 12 bombeiros, duas lanchas e um Jet ski, trabalham no local.