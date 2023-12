Homem se afoga nas águas do Lago Paranoá este domingo (24)

Ele foi monitorado e transportado pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBDF), estava inconsciente e instável

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu uma ocorrência de afogamento de um homem de 32 anos no Lago Paranoá, próximo à ponte Honestino Guimarães neste domingo (24).

Segundo relato dos amigos da vítima, o homem estava nadando quando desapareceu sob as águas, no momento, estava a alguns metros da margem Leste.

Em seguida os mergulhadores de resgate começaram as buscas, tanto nas margens quanto no leito, e em poucos instantes, empregando as técnicas de varredura em operações aquáticas, a vítima foi encontrada submersa à 5 metros da margem e em uma profundidade de 4 metros.

Quando retirada da água, foi iniciado o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) sendo efetuadas aproximadamente 35 minutos de manobras a fim de restabelecer os sinais vitais.

Ele foi monitorado e transportado pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBDF), estava inconsciente e instável.