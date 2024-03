Homem se afoga nas águas do espelho d’água da Praça do Buriti

Na manhã deste domingo (31), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionados via 193 para uma ocorrência envolvendo uma pessoa que teria se afogado no espelho d’água da Praça do Buriti, em frente ao Palácio, em Brasília – DF.

Chegando ao local, as equipes visualizaram uma pessoa que estava em decúbito ventral no espelho d’água, a uma distância de 3 metros da borda (calçada para pedestres) com uma lâmina de água de aproximadamente 40 (quarenta) centímetros.

Imediatamente os agente realizaram a retirada do meio líquido, onde foi constatada a ausência de sinais vitais, e foi iniciado o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) sendo efetuadas manobras por aproximadamente 20 (vinte) minutos.

Porém, mesmo com o manejo avançado de vias aéreas e administração de medicamentos que visam o reestabelecimento dos sinais vitais, estes não foram restabelecidos, sendo o óbito declarado no local.

Vítima do sexo masculino, sr. A.S.M., de 35 anos.

Após o término da ocorrência, o local ficou aos cuidados da PMDF.

A PCDF foi acionada para o local.

Até o momento não foram divulgadas as informações que causaram o acidente.