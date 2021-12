Homem rouba carro no Sudoeste e é preso em Samambaia, após acidente

O suspeito perdeu o controle do carro e bateu em um poste, colidindo com outros dois carros na altura da ADE 03, de Samambaia

Um homem foi preso em Samambaia, após roubar um carro no estacionamento de supermercado no Sudoeste. Policiais militares da Rotam avistaram o veículo roubado na BR 060, ao receber a ordem de parada, o suspeito acelerou o veículo.

Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), o suspeito perdeu o controle do carro e bateu em um poste, colidindo com outros dois carros na altura da ADE 03, de Samambaia. Ele tentou fugir correndo, mas não conseguiu devido a uma fratura exposta.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conduziu o homem de 31 anos para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Além da fratura na perna, ele também teve um corte na cabeça.

A vítima, de 36 anos, informou a polícia que foi ameaçada por um homem armado antes de ter seu veículo roubado. Dentro do veículo os policiais da Rotam encontraram um simulacro de pistola.

A 32ª DP ficou responsável pelo caso.