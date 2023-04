Homem rouba 20 pessoas em ônibus e é preso

O acusado teria rendido o motorista, o cobrador e os passageiros. A dupla roubou celulares, objetos pessoais e dinheiro

Um homem, de 49 anos, foi preso, na última quinta-feira (06), após assaltar 20 pessoas em um ônibus que saía da Estrutural e seguia para a Asa Norte.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito e um comparsa entraram no coletivo com três facas e uma arma de fogo falsa.

Além desse assalto, o homem ainda é suspeito de outros três furtos, duas receptações, uma ocultação de cadáver e uma violência contra mulher.