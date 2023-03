Homem que tentou matar inimigo em ônibus é condenado

O homem se aproximou da vítima e conseguiu golpeá-lo algumas vezes com uma faca dentro do coletivo

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve, nessa terça-feira (21), a condenação de um homem que tentou assassinar um “inimigo” dentro de um ônibus no Gama.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), José Eurípedes Pereira da Silva tentou matar a vítima por causa de uma antiga desavença entre os dois. Sendo assim, o juri considerou o motivo para o crime torpo.

O crime ocorreu em maio de 2022, dentro de um ônibus coletivo no Gama. Eurípedes se aproximou da vítima e conseguiu golpeá-lo algumas vezes com uma faca. Os passageiros intervieram para contê-lo, ao mesmo tempo que a vítima conseguiu reagir e lutou com o réu. O homem recebeu atendimento médico e sobreviveu ao ataque.