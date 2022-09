Homem que sumiu no Lago Paranoá teria pulado para resgatar boné

A informação do motivo que o levou a pular da lancha foi dada por familiares. O boné seria de um amigo do homem

O homem que se afogou e desapareceu no Lago Paranoá, próximo à ponte JK, ao pular de uma lancha, teria ido atrás do boné de um amigo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), está realizando buscas desde o último sábado (17).

Identificado como H. S. C. O, a vítima tem 33 anos e desapareceu por volta das 17h. A informação do motivo que o levou a pular da lancha foi dada por familiares. O boné seria de um amigo do homem, e saiu da cabeça desse amigo devido aos fortes ventos.

O CBMDF deslocou salva-vidas que ficam no Posto Avançado localizado próximo à Ponte JK. No sábado, as buscas foram apoiadas por mergulhadores e duas lanchas do CBMDF e foram finalizadas às 21h30.

Neste domingo (18), a procura foi retomada às 6h30 com o emprego de doze mergulhadores e três embarcações.

O perímetro de buscas foi estabelecido inicialmente onde populares indicaram o local do provável afogamento, um quadrante de 30m por 30m, expandido a medida que toda a área é explorada e esgotada.

Até o momento nada foi encontrado, o CBMDF afirmou que as buscas prosseguem até que haja um desfecho final.