Homem que atropelou advogada é indiciado

Milhomem foi preso em flagrante e, um dia depois, sua prisão foi convertida em preventiva

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recebeu, nesta terça-feira (31), o inquérito de investigação do advogado Paulo Ricardo Milhomem, que atropelou a também advogada Tatiana Matsunaga. O relatório da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) aponta tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

O atropelamento ocorreu na última quarta-feira (25), quando, após uma briga no trânsito, Paulo, de 37 anos, perseguiu Tatiana, de 40 anos, até sua casa, no Lago Sul, onde continuaram a discussão e ele a atropelou. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da residência.

Após o crime, Paulo fugiu e, horas depois, se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado. Milhomem foi preso em flagrante e, um dia depois, sua prisão foi convertida em preventiva.

Paulo, durante audiência de custódia, afirmou que não teve intenção de “lesionar a vítima”.