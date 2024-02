Homem, mulher e adolescente são presos suspeitos de tentativa de homicídio em Santa Maria

O caso ocorreu no Conjunto F da QR 301 em Santa Maria, por volta das 20h

Na noite desta quinta-feira (08), um homem, uma mulher e um adolescente foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) sob acusações de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

A ação foi desencadeada após os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 26º Batalhão (Gtop 46) receberem uma denúncia sobre uma tentativa de homicídio na avenida principal da cidade. Ao chegarem ao local, a equipe encontrou a vítima, que informou ter sido alvejada por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, indicando a residência dos agressores naquela localidade.

Com o apoio do Gtop 29, CPU 46 e BPCães, o Gtop 46 se deslocou até a residência indicada e conseguiu localizar os suspeitos. Durante a busca no local, os policiais encontraram um revólver calibre 32 contendo cinco munições intactas, além de uma balança de precisão e porções de maconha, cocaína e um simulacro de pistola.