Homem morre em acidente de trânsito na Estrutural

Acidente de transito causa uma morte na Via Estrutural, sentido Taguatinga, próximo ao último acesso a Vicente Pires

Acidente de transito causa uma morte nesta ultima quinta-feira (30) na Via Estrutural, sentido Taguatinga, próximo ao último acesso a Vicente Pires. No acidente dois carros se colidiram sendo que um deles saiu da última via de Vicente Pires descontrolado, atravessou a primeira pista da Estrutural, saltou a barra de proteção, com isso acabou se colidindo com o outro carro que passava na segunda pista da Estrutural.

Após o impacto, um dos veículos capotou na área verde próximo a cidade Estrutural. O condutor do Golf não foi encontrado na cena. Durante o atendimento duas das faixas de rolamento foram interditadas e permaneceram aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.