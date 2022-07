Homem morre atropelado no Guará

Fim de semana foi de muitos atropelamentos fatais no trânsito do DF

Após o registro de dois casos de atropelamento no sábado (16), o Corpo de Bombeiros (CBMDF) registrou mais uma ocorrência neste domingo (17), desta vez no Guará I.

Um homem de aparentemente 40 anos, que aparentava viver em situação de rua, foi atropelado na QI 14 do Guará, próximo à praça da quadra, por volta de 14h. Os bombeiros o encontraram embaixo do veículo que o atingiu. Foram tentadas manobras de reanimação, sem sucesso. O Samu constatou o óbito no local.

O veículo envolvido é um Fiat Argo de cor branca. O motorista, um homem de 35 anos, não se feriu. A dinâmica do acidente não foi informada.

Fim de semana de acidentes fatais

No sábado, dois homens morreram atropelados na EPTG e na Epia Sul, respectivamente. No caso da EPTG, o acidente ocorreu na altura da sede da CEB, sentido Taguatinga. Um homem de 38 anos foi atropelado por dois carros de passeio, sofrendo esmagamento de membros e múltiplas fraturas. Pessoas que presenciaram o acidente relataram aos bombeiros que a vítima foi atingida por um dos veículos quando atravessava a via, e que o outro carro acabou passando sobre o corpo.

Na Epia Sul, um homem de aparentemente 35 anos foi atropelado na altura da Novacap. Os bombeiros foram acionados e, quando chegaram ao local, encontraram o homem em parada cardiorrespiratória, com traumatismo craniano grave, sendo atendido por uma médica que passava pelo local. A profissional já havia iniciado a ressuscitação cardiopulmonar, que foi realizado por cerca de 50 minutos. A vítima, no entanto, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

O carro que atropelou o homem não estava no local no momento da chegada dos bombeiros. Populares informaram aos militares que tratava-se de um carro branco, que saiu da cena do acidente sem prestar socorro.