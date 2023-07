Programa Educador Esportivo Voluntário abre vagas

Os candidatos ao projeto precisam ter a idade mínima de 18 anos e experiência comprovada na área esportiva

O projeto Educador Esportivo Voluntário abriu 250 vagas para interessados em trabalhar no programa. As inscrições ficam abertas até a próxima quinta-feira (13). O trabalho consiste na oferta de atividades gratuitas orientadas por profissionais em espaços públicos. Os profissionais e educadores atuam sem vínculo funcional ou empregatício com a administração pública e recebem um valor por dia trabalhado para cobrir despesas com transporte e alimentação, podendo chegar a R$ 740 por mês.

Promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), o projeto está com edital aberto para preenchimento de 250 vagas. Interessados devem fazer a inscrição exclusivamente pelo e-mail e enviar toda a documentação necessária. Os candidatos ao projeto precisam ter a idade mínima de 18 anos e experiência comprovada na área esportiva.

As ações serão realizadas nos espaços públicos e atendem 12 localidades no DF, usando o esporte e lazer como uma das principais ferramentas de construção de vínculos comunitários. A proposta beneficia mais de 12 mil pessoas, entre professores e alunos, com o intuito de trazer socialização e integração de crianças e jovens por meio do esporte.

“Esse programa fortalece e valoriza o trabalho social que vem sendo realizado pelos voluntários que se dedicam a prestar cuidados ao cidadão, preservando sua saúde, melhorando a sua qualidade de vida e o melhor: tirando os jovens da rua e do sedentarismo”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

As informações são da Agência Brasília