Homem morre após ser atropelado por caminhão de lixo na BR-020, no DF

Na madrugada deste quarta-feira, 03, um homem morreu após ser atropelado por um caminhão do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal.

De acordo com relatos, o motorista chamou o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O homem não havia sido identificado até a última atualização desta reportagem.

No momento do acidente, dois garis estavam na traseira do caminhão, mas não ficaram feridos.

O motorista disse apenas que o acidente aconteceu muito rápido. Ele foi levado para a delegacia de Planaltina para prestar depoimento.