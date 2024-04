Homem morre após ser atropelado na DF-290, região de Santa Maria

Na manhã deste domingo (14), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência no canteiro central da DF 290, em frente ao ferro velho do Galego, entre o Céu Azul-GO e Santa Maria-DF.

No local, as equipes de socorro se depararam com um atropelamento de uma pessoa por uma caminhonete S10 de cor prata, conduzida pelo Senhor L. l. J., de 40 anos, que não se feriu e estava no local aguardando o socorro.

Já a vítima do atropelamento, um homem adulto, de cor branca, não identificado, com a idade de aproximadamente 50 anos, foi atendido pelas equipes de socorro e estava sem os sinais vitais, sendo o óbito declarado no local.

A PMDF ficou responsável pelo local.