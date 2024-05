Homem morre após se afogar na Barragem do Monte Alto, município de Padre Bernardo – GO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 11h47 (05/05) na Barragem do Monte Alto, município de Padre Bernardo – GO, com o emprego de quatro viaturas. O SAMU apoiou no socorro à vítima.

Chegando na ocorrência, pessoas que presenciaram o afogamento, informaram o local provável que a vítima havia afundado e que estava submerso por aproximadamente 20 minutos.

Imediatamente dois bombeiros mergulharam e encontraram o jovem, L.G.S. de 26 anos, em PCR – Parada Cardiopulmonar, à 3 metros de profundidade e à 6 metros da margem. Iniciou-se as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e após aproximadamente 60 minutos, mesmo com todo os esforços, não foi possível a reversão da PCR e o óbito foi declarado no local pela médica do SAMU.

O local ficou sob a guarda da PMGO.