Homem morre após dar entrada em UPA de Sobradinho 2 com dormência na perna

Um homem de 44 anos morreu na madrugada de domingo (18/5) após buscar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho 2. Identificado apenas pelas iniciais A.S.C., o paciente chegou à unidade às 23h08 de sábado (17/5), apresentando sinais vitais estáveis e queixando-se de dormência na perna direita.

De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela administração da UPA, o homem foi classificado com prioridade amarela — a segunda mais baixa em uma escala de quatro níveis — e foi atendido por um profissional em menos de 10 minutos.

Durante o atendimento, no entanto, o paciente sofreu uma intercorrência clínica súbita e foi transferido às pressas para a Sala Vermelha. Às 23h44, a equipe médica iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar, mas o homem não resistiu e veio a óbito às 0h10.

O corpo foi recolhido pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que ficará responsável por investigar a causa da morte.