Homem morre após capotar veículo na EPTG

Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito no local

Um homem de cerca de 25 anos morreu após capotar o carro que dirigia na noite desta sexta-feira (16), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e, quando chegou ao local, encontrou o veículo, um GM Corsa, capotado com as rodas para cima. O motorista estava preso às ferragens. Os bombeiros constataram o óbito no local.

Não se sabe qual a dinâmica do acidente. O Departamento de Estradas de Roadgem (DER-DF) ficou por conta do local.