Homem finge estar armado para roubar barbearia e é preso

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), um homem suspeito de roubar uma barbearia em Ceilândia e fugir com uma bicicleta, também roubada.

Segundo a corporação, o roubo teria acabado de acontecer, quando populares encontraram policiais e relataram o crime. Através das câmeras de segurança do comércio, os PMs conseguiram identificar o suspeito.

Ao ser encontrado, ele ainda estava com a bicicleta roubada, mas usando uma outra roupa da usada no momento do roubo. Para cometer o crime, o homem fingiu estar armado. O homem foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia.