Homem fica preso à ferragens em colisão frontal na BR-080

O condutor Daniel de Almeida, 22 anos, foi encontrado consciente e foi atendido, imobilizado, retirado de dentro do carro e transportado pela equipe do Resgate Aéreo do CBMDF

Uma pessoa ficou presa nas ferragens de um carro que colidiu com uma caminhonete, na BR-080, próximo ao Fassincra, região de Brazlândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando três viaturas por via terrestre, uma aeronave e 20 militares, na manhã desta quarta-feira (9). O condutor Daniel de Almeida, 22 anos, foi encontrado consciente e preso às ferragens. A vítima foi atendido, imobilizado, retirado de dentro do carro e transportado pela equipe do Resgate Aéreo do CBMDF ao IHBB.









A vítima apresentou sangramento na face com suspeita de TCE (traumatismo crânio encefálico), fratura de pelve e escoriações pelo corpo. Daniel foi entregue à equipe médica do hospital, consciente, orientado e instável. O condutor da caminhonete, Jair Tavares (57 anos), nada sofreu. Os carros envolvidos no acidente seguiam em sentidos contrários e após a colisão, dois deles permaneceram ocupando uma faixa de rolamento da via. O trânsito foi interrompido durante o atendimento e permaneceu aos cuidados da PRF.