Homem fica gravemente ferido após acionar bomba pensando que era um rastreador veicular em Valparaíso

O incidente está sendo investigado como uma tentativa de homicídio

O guarda municipal de Goiás, Kleber Pugliezzi, de 44 anos, encontra-se em estado grave, internado em um hospital de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, após sofrer ferimentos causados por uma bomba caseira.

De acordo com as primeiras investigações, a vítima recebeu o artefato de um conhecido, acreditando erroneamente que se tratava de um rastreador veicular. O colega que entregou o objeto orientou Pugliezzi a ativá-lo, resultando em uma explosão que causou graves lesões em sua mão e perfurações no peito.

Os policiais foram acionados e conseguiram localizar e prender o suspeito em Valparaíso (GO).