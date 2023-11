Idoso é preso após realizar ataques racistas contra uma funcionária de uma companhia telefônica no Lago Sul

De acordo com a esposa do suspeito, o marido sofre de mal de Alzheimer

Na manhã da última quarta-feira (22), um aposentado de 66 anos foi detido em flagrante após proferir ofensas racistas a uma funcionária de uma companhia telefônica.

Conforme informações fornecidas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de possível racismo na QI 9 do Lago Sul, por volta das 10h40.

No local, a vítima, que prestava serviços para a companhia telefônica na região, relatou que um dos moradores havia dirigido ofensas de teor racista contra ela. Os policiais entrevistaram a esposa do suspeito, que também foi testemunha do ocorrido. Ela esclareceu que o marido sofre de mal de Alzheimer e apresentou um relatório médico que confirmava a condição do homem.