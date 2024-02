Homem faz mulheres reféns na Asa Sul

Segundo informações iniciais, as vítimas são feitas reféns desde 14h40

Um homem fez três mulheres reféns na tarde desta quinta-feira (1º), na altura da quadra 512 da Asa Sul.

Segundo informações iniciais, as vítimas são feitas reféns desde 14h40.

No momento, a W3 Sul está fechada e negociadores do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontram-se no local.

Inicialmente, eram feitas quatro mulheres reféns, mas uma idosa, de 71 anos, foi liberta logo depois.

Aguarde mais informações