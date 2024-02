Homem estuprou duas vítimas durante sequestro na W3 Sul

O crime ocorreu em uma sala comercial localizada no Bloco B da quadra 512, na via W3 Sul

Um indivíduo, identificado como Lucas da Silva Lisboa dos Santos, de 28 anos, fez seis reféns na tarde da última quinta-feira (1º) na região da Asa Sul, em Brasília. A Polícia Civil do Distrito Federal obteve informações sobre dois casos de estupro durante o incidente, conforme relatado pelas vítimas em depoimentos prestados no início da noite.

O sequestro ocorreu em uma sala comercial localizada no Bloco B da quadra 512, na via W3 Sul, que abrigava uma casa de massagem. Armado com uma faca e uma arma de brinquedo, Lucas da Silva Lisboa dos Santos se entregou após quase três horas de negociação. Das seis pessoas feitas reféns, cinco eram mulheres.

De acordo com os depoimentos das vítimas, Lucas solicitou entrada na casa de massagem, que estava fechada, afirmando que pretendia contratar os serviços das profissionais para uma despedida de solteiro. Uma vez dentro do estabelecimento, ele cometeu estupro contra duas mulheres.

O primeiro incidente ocorreu no mesmo ambiente onde todos os reféns estavam presentes. Em seguida, a segunda mulher foi conduzida para outro quarto, onde também foi violentada. As vítimas foram encaminhadas para exames médicos a fim de comprovar a ocorrência de violência sexual. Os outros quatro reféns não sofreram ferimentos durante o incidente.