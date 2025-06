Homem em surto psicótico é contido pela PMDF em condomínio de Taguatinga

Policiais militares do 2º Batalhão da PMDF contiveram um homem em surto psicótico na noite desta segunda-feira (16), em um condomínio residencial localizado na QI 12 de Taguatinga. A ação evitou uma possível tragédia.

Por volta das 20h, vizinhos acionaram o 190 após ouvirem gritos e perceberem o comportamento agressivo do morador. Havia suspeitas de que ele pudesse estar mantendo alguém em cárcere dentro do apartamento. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o homem ameaçava se jogar pela janela do imóvel.

Divulgação/PMDF

Diante da situação, as equipes subiram rapidamente ao andar indicado e encontraram o homem já fora do apartamento, empunhando uma faca. Após receber ordens dos policiais, ele largou a arma branca e se entregou sem oferecer resistência. Ele estava sozinho no imóvel.

No interior do imóvel foi encontrada uma grande quantidade de medicamentos de uso controlado, garrafas de bebida, facas, e um revólver de brinquedo. A suspeita é de que o uso abusivo dessas substâncias tenha provocado o surto.

Foram encontrados vários remédios de uso restrito, garrafas de bebida alcóolica, diversas facas, bainhas, dinheiro em espécie e um revólver de brinquedo.

O homem, de 56 anos, foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF e encaminhado ao hospital. Após avaliação médica, ele será levado à 12ª onde o caso será registrado e os fatos serão devidamente apurados.