Homem em prisão domiciliar foi preso após assalto

O assaltante deixou no local do roubo um bilhete com anotações o que possibilitou aos investigadores um avanço nas investigações

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da 2ª Delegacia de Polícia divulgou a prisão de um homem,de 32 anos, por ter assaltado uma residência no Setor Habitacional Taquari. O assaltante cometeu o novo crime enquanto estava em regime de prisão domiciliar.

No dia do crime, há cerca de um mês, a vítima havia acabado de chegar a sua residência no momento e se deparou com o assaltante ainda deixando o local já com vários de seus pertences, roubados de sua casa, dentre os quais o homem levava até um aparelho de TV.

“Para garantir a consumação do crime, o autuado disse à vítima que estaria armado, levando a mão na cintura, afirmando que atiraria se a vítima reagisse”, destaca o delegado chefe da 2ª DP, João Guilherme.

O roubo ocorreu no dia 30 de maio, após investigações e pedido de prisão junto ao Poder Judiciário, o assaltante foi localizado e preso preventivamente, no dia 24 de junho, próximo à SQNW 309 no Noroeste. De acordo com o delegado, as investigações avançaram diante dos levantamentos realizados no local do crime, especialmente em decorrência de resultado pericial e de anotações deixadas pelo homem no local.

O assaltante se encontrava em prisão domiciliar no dia em que cometeu o roubo, além disso possui contra si vários indiciamentos pelos crimes de furto, tráfico e roubo. Se condenado, pode pegar uma pena de até dez anos e multa.