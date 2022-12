Homem é salvo após cair em fosso profundo

O solicitante do socorro, irmão da vítima, foi pessoalmente no quartel do CBMDF de São Sebastião pedir socorro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou nesta terça-feira (26), o resgate de um homem que caiu em um fosso de aproximadamente 12 metros de profundidade e 3 metros de diâmetro.

O solicitante do socorro, irmão da vítima, foi pessoalmente no quartel do CBMDF de São Sebastião pedir socorro.

O homem, de 34 anos, estava no fundo do fosso seco. Imediatamente um bombeiro desceu no local utilizando cordas com um sistema multiplicador de força, amarrou a vítima que foi içada, colocada em prancha e retirada do local; logo após foi atendida pelo médico, seguindo o protocolo de vítima de trauma.

Ele estava com dores na região lombar, consciente, orientado e estável, sendo transportado ao Hospital Regional do Paranoá pelo resgate 03.

A Defesa Civil foi acionada. A PMDF ficou responsável pelo local.