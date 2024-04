Homem é procurado após invadir igreja, amarrar reféns e dar fuga de bicicleta em MG

A Polícia Militar está em busca de um homem de 27 anos suspeito de assaltar uma igreja no bairro Manoel Mendes, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (29 de abril), durante o qual dois idosos foram amarrados durante o assalto.

De acordo com relatos de uma mulher de 41 anos, representante da igreja, ela estava no escritório quando o suspeito chegou portando uma faca estilo açougueiro, com aproximadamente 30 centímetros de lâmina. Ele pressionou a faca contra as costas da mulher e anunciou o assalto. Inicialmente, a vítima entregou R$ 200 que estavam no bolso dela e seriam destinados à igreja. Insatisfeito, o assaltante exigiu que a mulher entregasse também sua aliança e seu celular, que, segundo ela, eram de propriedade da instituição religiosa.

Dentro do salão principal da igreja, o suspeito abordou dois idosos, de 69 e 75 anos, e os amarrou com um fio, prendendo seus braços para trás. Os celulares dos idosos foram roubados, assim como a aliança de um deles.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o suspeito utilizou uma chave de fenda para arrombar o cofre de madeira da igreja. Mais R$ 150 foram roubados nesse momento. Em meio a isso, os dois idosos conseguiram se soltar e fugir. Assustado, o assaltante também escapou do local em uma bicicleta e não foi mais avistado. Ele foi identificado após a PM mostrar uma imagem às vítimas com base nas características fornecidas.