Homem é preso suspeito de vender motocicletas adulteradas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma operação que resultou na prisão de um homem de 33 anos, acusado de ser o responsável pela venda de motocicletas adulteradas. A ação ocorreu sob coordenação da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos II (DRFV) da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri).

A investigação que levou à prisão é um desdobramento da operação “Motoqueiro Fantasma”, anteriormente deflagrada pela equipe da Corpatri/PCDF. Segundo apurado, o homem utilizava um lava-jato na região para facilitar a comercialização das motos, que eram furtadas ou roubadas.

As motocicletas eram oferecidas aos clientes por um preço abaixo do mercado, alegando-se que a documentação possuía pendências financeiras. No entanto, o criminoso falsificava o Certificado de Registro de Veículo (CRLV) das motos, impedindo assim a regularização dos veículos no Detran.

Dessa forma, as vítimas persuadidas acreditavam estar fazendo um bom negócio ao adquirir as motos, mas na realidade compravam veículos adulterados e sem documentação válida.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguarda audiência de custódia. Ele será responsabilizado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, conforme previsto no artigo 311 do Código Penal Brasileiro.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, com os sinais identificadores adulterados.