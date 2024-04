Ibaneis troca comando da administração regional do Park Way

No Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (10/4), o governador Ibaneis Rocha (MDB) trocou a chefia da administração regional do Park Way.

O governador exonerou Deusdete Soares Benevides, que deu lugar a Abdon Luiz de Sousa de Barros. O ex-administrador da região exercia a função desde janeiro de 2023.

Abdon era chefe de gabinete da administração do Park Way e já havia sido nomeado como administrador do Park Way, em 2022. Gestor público e empresário experiente, Abdon faz parte de uma nova geração de gestores, antenado, democrático e com capacidade de liderança. Abdon terá a missão de unificar a Região Administrativa mais complexa e territorialmente espalhada do DF.