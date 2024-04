Personal é preso na Asa Sul por dupla tentativa de homicídio

Um personal trainer foi detido na região da Asa Sul, local de prestígio do Distrito Federal, durante a tarde desta segunda-feira (8/4), sob suspeita de dupla tentativa de homicídio.

Conforme apurado, uma das vítimas foi atingida no rosto por um pedaço de concreto arremessado pelo agressor, resultando em cegueira de um dos olhos.

A prisão em caráter preventivo foi conduzida por policiais civis da Delegacia de Planaltina de Goiás, durante a Operação Petra. Os agentes, disfarçados de alunos e trajando roupas esportivas, cumpriram o mandado.

De acordo com as investigações, as vítimas, de 14 e 15 anos, estavam dentro de um veículo em Planaltina (GO) no dia 4 de fevereiro de 2024, quando resolveram brincar com o suspeito, dando um tapa no cotovelo direito dele.

Enfurecido, o personal trainer se escondeu e, ao avistar o carro, pegou um pedaço de concreto e o lançou contra o rosto do motorista.

O adolescente atingido perdeu a consciência e colidiu com um ponto de mototáxi. Segundo informações da PCGO, ele sofreu diversas fraturas na face e ficou cego do olho direito. A outra vítima, que estava no banco do passageiro, também foi ferida no incidente.