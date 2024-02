Homem é preso suspeito de tráfico e porte ilegal de arma em Planaltina

Durante a ação policial, foram apreendidas duas armas de fogo na posse do detido

Na madrugada desta segunda-feira (5), uma operação coordenada entre o Grifo de PATAMO ALFA e o Grupo Tático Operacional (GTOP-23) culminou na detenção de um indivíduo em Planaltina. O suspeito enfrenta acusações de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Durante a ação policial, foram apreendidas duas armas de fogo na posse do detido. Uma pistola G2C calibre 9mm, contendo sete munições intactas, com a numeração suprimida, e um revólver calibre .38, equipado com quatro munições intactas.

Além das armas de fogo, as equipes policiais apreenderam porções de maconha e crack, além de apetrechos associados ao tráfico de drogas. O detido, que já era conhecido das autoridades devido a passagens por roubo, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para os procedimentos relativos ao flagrante.