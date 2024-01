Homem é preso suspeito de praticar roubos no Riacho Fundo II

Foi apreendido com o suspeito um revólver calibre 38 com cinco munições

Um indivíduo supostamente envolvido no roubo de três veículos foi capturado por policiais militares do Batalhão de Choque (BPChoque) por volta das 11h30 desta segunda-feira no Riacho Fundo II.

A ação teve início após os policiais receberem informações sobre o roubo de dois veículos, um Nissan/Kicks e um Jeep/Compass, bem como a participação do suspeito em acidentes. O desdobramento da ocorrência culminou na captura do indivíduo no momento em que tentava escapar a bordo de uma Fiat/Toro na QN8A do Riacho Fundo II.

Durante a abordagem, foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições na posse do detido.