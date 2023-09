Homem é preso suspeito de incendiar casa de companheira em Santa Maria

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 33ª Delegacia de Polícia

Agentes da Polícia Judicial do Distrito Federal efetuaram a prisão preventiva de Marcelo Dias na tarde de segunda-feira (11). Marcelo é acusado de incendiar sua própria residência, onde vivia com sua esposa, na última sexta-feira (8), em Santa Maria.

A identificação do acusado ocorreu nas dependências do Fórum, por meio do Sistema de Controle de Acesso Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto emitido pela vara competente. Marcelo compareceu ao local para obter informações sobre seu processo na Defensoria Pública, que o representa em outra ação penal sob análise na mesma vara.

De acordo com o mandado de prisão, a mulher que residia com o acusado na casa incendiada havia registrado uma ocorrência em 2022, relatando agressões físicas e ameaças graves de morte. Em resposta, foram concedidas medidas protetivas e a vítima passou a receber acompanhamento judicial. No entanto, posteriormente, a vítima solicitou a revogação das medidas protetivas e recusou o monitoramento.

Na avaliação da juíza, com o acusado em liberdade, a integridade física e psicológica da vítima estaria em risco, uma vez que ele demonstrou “uma clara intenção de continuar agindo em desacordo com a lei por meio de suas ações graves”. A decisão ainda pode ser objeto de recurso.