Homem é preso suspeito de fazer família refém e praticar roubos em Ceilândia

A polícia apreendeu uma pistola calibre .380 mm, contendo 9 munições deste calibre, além de uma quantia de R$641,00 em espécie

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 10° Batalhão de Polícia Militar, realizou com sucesso a prisão em flagrante de um indivíduo de 34 anos, envolvido em uma série de roubos a postos de gasolina e motocicletas. A ação foi conduzida pela equipe especializada GTOP 30 e culminou na captura do suspeito após uma intensa perseguição, que teve seu desfecho em uma residência na Sol Nascente, em Ceilândia, nesta terça-feira (06), por volta das 16h.

Segundo informações da PMDF, o suspeito em questão já havia cometido roubos em dois postos de gasolina no estado de Goiás, além de ser responsável pelo roubo de duas motocicletas. A equipe do GTOP 30 iniciou uma perseguição ao indivíduo, que, após cair de uma das motocicletas, adentrou uma residência na tentativa de se esconder, chegando até a ameaçar uma família para utilizar como escudo humano.

O detido, que possui uma extensa ficha criminal, já tinha sido parado em outubro de 2022 na EQNN 1/3 em um ponto de bloqueio. Na ocasião, ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, fugindo em seguida, dirigindo na contramão da via e quase causando acidentes. Ele acabou jogando o veículo em um matagal com a esposa dentro e fugindo por um matagal, sendo necessário o apoio do Fênix para capturá-lo. Naquele dia, ele foi detido e autuado.