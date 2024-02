Homem é preso suspeito de estrangular mulher e estuprar prima em Brazlândia

Testemunhas relataram à polícia que tanto o suspeito quanto a vítima eram amigos e consumidores de drogas

Na tarde de segunda-feira (5), Jilsimário Gonçalves de Souza, de 38 anos, foi detido após cometer o estrangulamento de uma mulher de 41 anos com um lençol. Agora, ele também é suspeito de estuprar uma prima horas antes do homicídio, em um incidente que teria ocorrido na quadra 2 do setor Veredas Norte.

Conforme relatos registrados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima procurou a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) na madrugada desta terça-feira (6/2) para reportar o ocorrido. Ela se identificou como “prima distante” do acusado e detalhou que, no momento do abuso, Jilsimário a seguiu até sua residência e a forçou a manter relações sexuais. A delegacia está investigando o caso.

Horas depois do suposto estupro, o suspeito tentou roubar uma amiga, que resistiu ao assalto e acabou sendo vítima de assassinato. Testemunhas relataram à polícia que tanto o suspeito quanto a vítima eram amigos e consumidores de drogas. O incidente ocorreu na Quadra 4, Setor Veredas.