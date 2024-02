Homem é preso suspeito de assassinar guarda civil em Planaltina

Após cometer o crime, o suspeito evadiu-se, mas foi localizado graças a uma operação da PMGO

Um homem suspeito de estar envolvido no assassinato de um guarda civil, cujo corpo foi descoberto em uma fossa, foi detido em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal (DF). Após cometer o crime, o suspeito evadiu-se, mas foi localizado graças a uma operação conjunta das polícias militares de Goiás e do Distrito Federal.

O homicídio ocorreu na sexta-feira (2), e o suspeito foi capturado no domingo (4). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o suspeito gravou um vídeo em que o guarda civil, Italnair Silva Siqueira, aparece ensanguentado. As equipes policiais, ao chegarem ao local indicado nas imagens, encontraram o corpo da vítima.

Segundo relatos dos policiais, após cometer o crime, o suspeito teria se dirigido de bicicleta até a residência de uma prima, onde foi localizada uma arma de fogo. A prima foi interrogada e posteriormente liberada. O corpo do guarda civil foi descoberto no interior de uma fossa com cerca de três metros de profundidade.